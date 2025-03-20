Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью задержали в Атырау 24-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте поддельных банкнот номиналом 50 долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

При обыске у него изъяли 175 поддельных купюр на общую сумму 8 750 долларов.

Установлено, что мужчина занимался привозом и продажей автомобилей из-за рубежа. Проводится проверка с целью установления источника получения поддельных денежных средств и выявления каналов их сбыта.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту изготовления, хранения или сбыта иностранной валюты либо ценных бумаг в иностранной валюте с целью сбыта. Проводится досудебное расследование.