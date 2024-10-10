Крупную партию насвая и снюсов задержали в Костанае
Сегодня, 07:20
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Сегодня, 07:20Сегодня, 07:20
88Фото: Polisia.kz.
В Костанае полицейские задержали 37-летнего водителя фуры, который доставил крупную партию насвая и снюсов из Шымкента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В ходе досмотра машины полицейские изъяли более 50 коробок, общий вес которых составил около 500 килограммов. Внутри коробок находились снюс и несколько видов насвая в рассыпном виде.
"Груз был тщательно замаскирован под мешки с луком, что свидетельствует о высоком уровне организованности преступной схемы", - сообщили в ДП.
Начато досудебное расследование, проводятся необходимые следственные мероприятия.
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