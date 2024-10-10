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Крупную партию насвая и снюсов задержали в Костанае

Сегодня, 07:20
АВТОР
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Polisia.kz. Сегодня, 07:20
Сегодня, 07:20
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Фото: Polisia.kz.

В Костанае полицейские задержали 37-летнего водителя фуры, который доставил крупную партию насвая и снюсов из Шымкента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе досмотра машины полицейские изъяли более 50 коробок, общий вес которых составил около 500 килограммов. Внутри коробок находились снюс и несколько видов насвая в рассыпном виде.

"Груз был тщательно замаскирован под мешки с луком, что свидетельствует о высоком уровне организованности преступной схемы", - сообщили в ДП.

Начато досудебное расследование, проводятся необходимые следственные мероприятия.

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