Крупную партию насвая и снюсов задержали в Костанае

В Костанае полицейские задержали 37-летнего водителя фуры, который доставил крупную партию насвая и снюсов из Шымкента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе досмотра машины полицейские изъяли более 50 коробок, общий вес которых составил около 500 килограммов. Внутри коробок находились снюс и несколько видов насвая в рассыпном виде.

"Груз был тщательно замаскирован под мешки с луком, что свидетельствует о высоком уровне организованности преступной схемы", - сообщили в ДП.

Начато досудебное расследование, проводятся необходимые следственные мероприятия.