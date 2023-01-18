Крупную партию наркотиков и оружие изъяли у жителя Алматы

Фото: polisia.kz

52-летнего мужчину задержали в Алматы за хранение наркотиков в особо крупном размере и оружия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В квартире гражданина Р. полицейские обнаружили спецсредства, предназначенные для скрытой съёмки и прослушки, травматический пистолет ОСА, пневматический автомат и шесть видов различных ножей, имеющих признаки холодного оружия.

"При обыске в жилище подозреваемого изъято более двух килограммов вещества коричневого цвета со специфическим запахом, а также полиэтиленовый пакет с семенами. Предположительно, речь идет о гашише и конопле. По факту зарегистрировано досудебное расследование. Во время следствия будет учитываться прежняя судимость фигуранта", – сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов.

Следствие выясняет, откуда подозреваемый получил зелье и для чего его хранил. Будет установлена цель хранения оружия и специальных технических средств.