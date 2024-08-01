Крупную партию контрабандных сигарет обнаружили в морском порту Актау

В морском порту Актау обнаружили крупную партию контрабандных сигарет из Ирана, передаёт BaigeNews.kz.

Сотрудники таможенного поста "Морпорт" нашли в прибывшем грузовом контейнере сигареты, которые были оформлены под видом мусорных вёдер.

Проводится таможенный досмотр объекта транспортировки.