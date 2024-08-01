  • 1 Августа, 16:19
  • BAIGENEWS

Крупную партию контрабандных сигарет обнаружили в морском порту Актау

Сегодня, 15:59
АВТОР
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КГД Сегодня, 15:59
Сегодня, 15:59
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Фото: КГД

В морском порту Актау обнаружили крупную партию контрабандных сигарет из Ирана, передаёт BaigeNews.kz.

Сотрудники таможенного поста "Морпорт" нашли в прибывшем грузовом контейнере сигареты, которые были оформлены под видом мусорных вёдер.

Проводится таможенный досмотр объекта транспортировки.

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