Крупную партию каннабиса и оружие изъяли у жителя Астаны
Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
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В Астане задержали подозреваемого в незаконном распространении наркотиков. Изъято значительное количество смолы каннабиса и оружие, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В поле зрения полицейских попал 30-летний мужчина. Установлено, что он привозил запрещённые вещества из южных регионов страны и искал клиентов через соцсети.
Для своей деятельности мужчина арендовал квартиру, где занимался расфасовкой наркотиков. В ходе обыска в шкафу обнаружена упаковка с веществом серо-чёрного цвета, а также свёртки, обмотанные фольгой, с растительным веществом со специфическим запахом. Также найдены электронные весы, пять тысяч пустых пакетов zip-Lock и 7,5 миллиона тенге.
Кроме того, у задержанного изъяты травматический пистолет ОСА, газовый пистолет с возможностью стрельбы травматическими пулями и девять резиновых пуль к ним.
Согласно заключению экспертизы, изъятые у задержанного вещества являются наркотическим средством — смолой каннабиса весом более двух килограммов. По данному факту возбуждено уголовное дело. Статья, по которой обвиняют мужчину, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.
Мужчина помещён в изолятор временного содержания.
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