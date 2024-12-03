Крупную партию каннабиса и оружие изъяли у жителя Астаны

В Астане задержали подозреваемого в незаконном распространении наркотиков. Изъято значительное количество смолы каннабиса и оружие, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В поле зрения полицейских попал 30-летний мужчина. Установлено, что он привозил запрещённые вещества из южных регионов страны и искал клиентов через соцсети.

Для своей деятельности мужчина арендовал квартиру, где занимался расфасовкой наркотиков. В ходе обыска в шкафу обнаружена упаковка с веществом серо-чёрного цвета, а также свёртки, обмотанные фольгой, с растительным веществом со специфическим запахом. Также найдены электронные весы, пять тысяч пустых пакетов zip-Lock и 7,5 миллиона тенге.

Кроме того, у задержанного изъяты травматический пистолет ОСА, газовый пистолет с возможностью стрельбы травматическими пулями и девять резиновых пуль к ним.

Согласно заключению экспертизы, изъятые у задержанного вещества являются наркотическим средством — смолой каннабиса весом более двух килограммов. По данному факту возбуждено уголовное дело. Статья, по которой обвиняют мужчину, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Мужчина помещён в изолятор временного содержания.