Крупную партию гашиша хранил астанчанин у себя в холодильнике

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Столичные полицейские задержали сбытчика гашиша, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Telegram-канал МВД РК.

У 28-летнего жителя города в автомобиле BMW полицейские обнаружили вещество зелёного цвета в спичечном коробке, приготовленном к продаже.

"Во время обыска у него дома сотрудники УПН из морозильного отделения холодильника, а также из кухонного шкафа изъят расфасованный в полиэтиленовые пакеты гашиш. Общий вес наркотиков составил один килограмм", — сообщили полицейские.

Мужчина во всём признался. Подозреваемый водворён в ИВС.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере).