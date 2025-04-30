27 апреля 2025 года сотрудники таможенного поста "МЦПС Хоргос" выявили крупную партию форменной одежды с символикой органов внутренних дел Республики Казахстан, которую незаконно пытались провезти через границу, передаёт BaigeNews.kz. В ходе проверки автомобиля, перевозившего багаж посетителей с китайской стороны, было обнаружено 71 место багажа общим весом 1 775 кг.

Как выяснилось, среди товаров, предназначенных для личного пользования, оказалась продукция, подпадающая под ограничения на ввоз. Форменная одежда с надписями "POLISIA", являющаяся символикой правоохранительных органов Казахстана, требует специального порядка ввоза, и не может быть транспортирована как товар для личного пользования.

Согласно решению Совета ЕЭК №107 от 20.12.2017, товары, предназначенные для личного пользования, должны соответствовать определённым весовым и стоимостным категориям и не могут включать в себя продукцию, такую как форма с официальной символикой. Нарушение этих правил повлекло за собой задержание и помещением одежды на временное хранение.

В настоящее время проводится дальнейшее расследование в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также нормами Кодекса РК "О таможенном регулировании".