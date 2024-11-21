Крупную ОПГ ликвидировали в Казахстане

Заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан сообщил, что в результате спланированных мероприятий в городах Астаны и Алматы задержано 14 участников ОПГ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Установлено, что указанные лица длительное время занимались сбытом психотропных веществ, а также осуществляли доставку прекурсоров и лабораторного оборудования, которые используются при изготовлении синтетических наркотиков, в том числе занимались поиском и подготовкой объектов для строительства новых нарколабораторий. В ходе задержания пресечена деятельность трех нарколабораторий, двух интернет-наркомагазинов, изъято 1 тонна 750 литров химических компонентов для изготовления психотропных веществ, в том числе 30 кг готовых к сбыту наркотиков “мефедрон” и “альфа-PVP", - отметил он.