Крупную нефтегазовую госкомпанию отдали в частные руки по заниженной цене

Вопросы законности передачи в частную собственность важных инфраструктурных объектов в нефтегазовой сфере рассмотрены комиссией по демонополизации экономики под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе заседания было отмечено, что несколькими годами ранее в частную собственность была продана крупная компания, работающая в нефтегазовой отрасли. Проведённая по поручению комиссии проверка выявила, что данный актив был передан в частные руки по заниженной оценочной стоимости.

Премьер-министр поручил уполномоченным госорганам проработать данный вопрос в рамках действующего законодательства РК