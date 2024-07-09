Крупную нарколабораторию организовал у себя на даче житель Алматинской области

Крупная нарколаборатория по производству синтетических наркотиков обнаружена правоохранителями на территории одного из дачных массивов Карасайского района, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе обыска в гараже во дворе дома обнаружены реактивы, емкости и предметы, необходимые для изготовления синтетических наркотиков.

"Кроме этого, на приусадебном участке подозреваемого полицейские выкорчевали 18 кустов конопли. По факту возбуждено уголовное дело", – отметил начальник ДП Алматинской области Бауыржан Аленов.

Лаборатория ликвидирована на начальной стадии производства “синтетики”. У наркопроизводителя изъято более 200 г мефедрона и свыше 1,5 кг прекурсоров, предназначенных для изготовления синтетических наркотиков.

Подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается.

Всего с начала года полицейскими Алматинской области ликвидировано десять нарколабораторий.