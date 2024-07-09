Крупную нарколабораторию организовал у себя на даче житель Алматинской области
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Крупная нарколаборатория по производству синтетических наркотиков обнаружена правоохранителями на территории одного из дачных массивов Карасайского района, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В ходе обыска в гараже во дворе дома обнаружены реактивы, емкости и предметы, необходимые для изготовления синтетических наркотиков.
"Кроме этого, на приусадебном участке подозреваемого полицейские выкорчевали 18 кустов конопли. По факту возбуждено уголовное дело", – отметил начальник ДП Алматинской области Бауыржан Аленов.
Лаборатория ликвидирована на начальной стадии производства “синтетики”. У наркопроизводителя изъято более 200 г мефедрона и свыше 1,5 кг прекурсоров, предназначенных для изготовления синтетических наркотиков.
Подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается.
Всего с начала года полицейскими Алматинской области ликвидировано десять нарколабораторий.
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