Крупную нарколабораторию обнаружили в Алматинской области

В Алматинской области ликвидирована нарколаборатория по производству “синтетики”, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе ОПМ “Қарасора” на территории Карасайского района в пристройке одного из домов полицейские обнаружили ёмкости с жидкостью и полимерные мешки с белым порошком со специфическим запахом, а также реактивы и предметы, необходимые для изготовления синтетических наркотиков.

Задержан 27-летний мужчина. При допросе выяснилось, что высокооплачиваемую работу он получил через Telegram-канал.

Экспертиза показала, что изъятые вещества являются мефедроном в жидком виде весом более 10 килограммов, в порошкообразном - около 150 граммов, а также 30 литров прекурсоров, предназначенных для изготовления синтетических наркотиков и 80 килограммов ядовитого вещества “бром”.

По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый взят под стражу.