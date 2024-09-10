Крупную нарколабораторию ликвидировали в ВКО
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При координации прокуратуры ВКО Департаментом КНБ области пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, организованной гражданами одной из европейский стран, передаёт BaigeNews.
"Из незаконного оборота изъято более 125 кг "мефедрона", эквивалентного 630 тысячам разовых доз, 500 литров прекурсоров, а также лабораторное оборудование нового поколения, позволяющее производить до 30 кг синтетических наркотиков в сутки", - говорится в сообщении.
Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке оценивается свыше 3,5 млрд тенге.
"С санкции суда взяты под стражу 2 иностранных гражданина. Проводится досудебное расследование по ст.297 УК РК. В интересах следствия иная информация по уголовному делу разглашению не подлежит", - добавили в прокуратуре.
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