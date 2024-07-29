Крупную нарколабораторию ликвидировали в Шымкенте
Сегодня, 17:52
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Сегодня, 17:52Сегодня, 17:52
141Фото: baigenews.kz
Департаментом КНБ при координации прокуратуры в Шымкенте пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, передаёт BaigeNews.kz.
В момент изготовления очередной партии наркотических средств с поличным задержаны двое жителей Шымкента.
В ходе обыска изъято свыше 60 килограммов психотропного вещества и 2,5 тонны прекурсоров, а также оборудование для изготовления синтетических наркотиков.
По факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК. За уголовное правонарушения предусматривается лишение свободы сроком до 15 лет.
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