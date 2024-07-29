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Крупную нарколабораторию ликвидировали в Шымкенте

Сегодня, 17:52
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baigenews.kz Сегодня, 17:52
Сегодня, 17:52
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Фото: baigenews.kz

Департаментом КНБ при координации прокуратуры в Шымкенте пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, передаёт BaigeNews.kz.

В момент изготовления очередной партии наркотических средств с поличным задержаны двое жителей Шымкента.

В ходе обыска изъято свыше 60 килограммов психотропного вещества и 2,5 тонны прекурсоров, а также оборудование для изготовления синтетических наркотиков.

По факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК. За уголовное правонарушения предусматривается лишение свободы сроком до 15 лет.                               

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