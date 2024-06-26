Крупную нарколабораторию ликвидировали в Шымкенте

В Шымкенте при координации прокуратуры города Управлением по противодействию наркопреступности в ходе проведения спецоперации установлена нарколаборатория по изготовлению синтетических наркотических веществ в частном доме, передаёт BaigeNews со ссылкой на прокуратуру Шымкента.

"В ходе обыска обнаружено и изъято лабораторное оборудование, прекурсоры и готовые к реализации наркотики синтетического происхождения в особо крупном размере. Предварительно изъято около 10 кг мефедрона и 2 тонны прекурсоров", - говорится в сообщении.

По факту незаконной переработки, приобретения, хранения и изготовления в целях сбыта наркотиков в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.297 УК РК .

Иная информация в соответствии с требованиями ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.