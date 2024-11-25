Крупную нарколабораторию ликвидировали в Акмолинской области

Она была организована местным жителем, передаёт BaigeNews.kz.

“Во время обыска сотрудники полиции изъяли горшки с наркосодержащими растениями, а также уже переработанное сырье: вещество растительного происхождения с характерным запахом. Точный состав и вес изъятого вещества будут определены в ходе экспертизы”, – говорится в сообщении пресс-службы МВД.