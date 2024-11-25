  • 25 Ноября, 13:24
  • BAIGENEWS

Крупную нарколабораторию ликвидировали в Акмолинской области

В Акмолинской области в рамках операции “Правопорядок” полицейские пресекли незаконную деятельность фитолаборатории.

Сегодня, 12:56
АВТОР
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Крупную нарколабораторию ликвидировали в Акмолинской области Сегодня, 12:56
Сегодня, 12:56
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Она была организована местным жителем, передаёт BaigeNews.kz.

“Во время обыска сотрудники полиции изъяли горшки с наркосодержащими растениями, а также уже переработанное сырье: вещество растительного происхождения с характерным запахом. Точный состав и вес изъятого вещества будут определены в ходе экспертизы”, – говорится в сообщении пресс-службы МВД.

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