Крупную нарколабораторию ликвидировали в Акмолинской области
В Акмолинской области в рамках операции “Правопорядок” полицейские пресекли незаконную деятельность фитолаборатории.
Сегодня, 12:56
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Сегодня, 12:56Сегодня, 12:56
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Она была организована местным жителем, передаёт BaigeNews.kz.
“Во время обыска сотрудники полиции изъяли горшки с наркосодержащими растениями, а также уже переработанное сырье: вещество растительного происхождения с характерным запахом. Точный состав и вес изъятого вещества будут определены в ходе экспертизы”, – говорится в сообщении пресс-службы МВД.