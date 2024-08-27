  • 27 Августа, 04:33
  • BAIGENEWS

Крупную квартирную кражу раскрыли в Уральске

Сегодня, 03:45
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Polisia.kz Сегодня, 03:45
Сегодня, 03:45
92
Фото: Polisia.kz

18 августа в районе “Старого аэропорта” Уральска преступники проникли в частный дом и похитили оттуда золотые изделия, ноутбук, 3,2 миллиона тенге, а также ружье, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе розыска были установлены двое жителей района “Байтерек”, ранее судимые за квартирные кражи.

"В ходе обыска, украденное оружие было обнаружено во дворе дома одного из подозреваемых. Ноутбук был изъят у сестры подозреваемого, а позолоченный браслет сдали скупщице. Кроме того, у одного из задержанных изъяты 300 тысяч тенге. По факту кражи возбуждено уголовное дело", - сообщили полицейские.

Самое читаемое

Наверх