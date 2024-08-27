Крупную квартирную кражу раскрыли в Уральске

18 августа в районе “Старого аэропорта” Уральска преступники проникли в частный дом и похитили оттуда золотые изделия, ноутбук, 3,2 миллиона тенге, а также ружье, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе розыска были установлены двое жителей района “Байтерек”, ранее судимые за квартирные кражи.