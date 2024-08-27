Крупную квартирную кражу раскрыли в Уральске
Сегодня, 03:45
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Сегодня, 03:45Сегодня, 03:45
92Фото: Polisia.kz
18 августа в районе “Старого аэропорта” Уральска преступники проникли в частный дом и похитили оттуда золотые изделия, ноутбук, 3,2 миллиона тенге, а также ружье, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В ходе розыска были установлены двое жителей района “Байтерек”, ранее судимые за квартирные кражи.
"В ходе обыска, украденное оружие было обнаружено во дворе дома одного из подозреваемых. Ноутбук был изъят у сестры подозреваемого, а позолоченный браслет сдали скупщице. Кроме того, у одного из задержанных изъяты 300 тысяч тенге. По факту кражи возбуждено уголовное дело", - сообщили полицейские.
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