Украшения из золота на 10 миллионов тенге украли в предновогоднюю ночь в одном из торговых домов в Кокшетау. На задержание грабителей стражам порядка потребовалось пять часов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Кража совершена 31 декабря около 4:30. Злоумышленники проникли в магазин через пластиковое окно и похитили из бутика ювелирные изделия.

Несмотря на то, что сработала сигнализация и прибыли сотрудники охранной фирмы, всего за 15 минут грабителям удалось осуществить задуманное.

При изучении записей с камер видеонаблюдения полицейские установили хронологию преступления. Оперативникам удалось молниеносно отследить подозрительную машину, которая находилась на месте происшествия, а затем выехала за пределы Кокшетау в направлении Астаны.

На трассе Астана — Петропавловск в 9:27 авто задержали. В салоне находились водитель и двое пассажиров. При обыске полицейские изъяли похищенные ювелирные украшения.

По факту крупной кражи возбуждено уголовное дело.