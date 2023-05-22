Крупного застройщика наказали за незаконное строительство в Астане

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О негласном моратории на подключение жилых новостроек к теплу и воде в столице заявили застройщики. По информации Союза строителей Казахстана 90 многоэтажек, возведённых в прошлом году, подключат к коммуникациям только этим летом, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

Имеющиеся инженерные сети Астаны перегружены сверх нормы. Ежегодно население столицы увеличивается на 60 тысяч человек. Власти рассчитывали, что 1,2 миллиона человек в городе будет проживать только к 2030 году. Однако этого показателя столица достигла ещё три года назад. Поэтому в Мининдустрии в качестве решения предложили вводить не более 2 миллионов квадратных метров жилья, исходя исключительно из готовности инженерной инфраструктуры.

Тем не менее, акимат Астаны по итогам прошлого года не только превысил этот лимит на 20 %, но и до конца этого планирует построить 2,7 миллиона квадратных метров жилья.

Плотная застройка заслоняет солнце

Жители столичного комплекса "Akbulak Premium" по улице Токпанова против плотной застройки. Свой протест они выразили на баннере и разместили на балконе самого верхнего этажа дома. Вблизи их многоэтажки начали возводить очередную высотку. Более того, вместо заявленного 12-тиэтажного жилого комплекса "Tumar Exclusive", компания намеревалась построить 16-тиэтажный дом с пентхаусами на верхних этажах, утверждают горожане. Об этом они узнали случайно.

"По генплану на нашей улице не должно быть высоток. Ограничение по этажности есть до 9 этажей. На руках у нас официальные ответы от госорганов. Несмотря на это, в непосредственной близости от нашего дома началось строительство 12-этажного жилого комплекса. Но это оказалось ещё не всё. Мы узнали, что с марта этого года застройщик через офисы продаж активно распродаёт квартиры, заявляя о том, что это будет 16-тиэтажный комплекс", - возмущается жительницы Астаны Айнур Кульмагамбетова.

По её словам, практически все жильцы их девятиэтажного дома останутся без доступа к солнечному свету. Усугубятся и без того имеющиеся проблемы с нехваткой территории, дорог и школ. А слабый напор воды в кранах, из-за которого страдают соседи с прошлого лета, и во все снизится до критического.

После жалобы жильцов и многочисленных обращений в акимат, в отношении застройщика начали проверку. Как пояснил главный специалист отдела инспекции района Алматы Управления контроля и качества городской среды города Астаны Куат Аширали, по результатам выявлено множество нарушений сразу по четырём статьям Административного кодекса, в числе которых и "незаконное строительство". Их компания должна устранить в установленный срок, кроме того, на застройщика наложены штрафы.

И таких случаев в столице хватает. Зачастую застройщики начинают возводить многоэтажки без каких-либо разрешительных документов. Так, только в Сарыаркинском районе строительная компания начала возводить сразу три жилых комплекса. Но стройку пришлось остановить до получения разрешений. А в Есильском районе столицы с начала года застройщиков оштрафовали почти на 30 миллионов тенге. Среди основных нарушений все тоже незаконное строительство.

"Застройщики подают заявление на получение технических условий, проходят ли по данному объекту какие-либо инженерные сети. Если не проходят, допустим, по теплу, не выдают техусловия, то застройщики разрабатывают отдельно по своей части проект на автономное подключение по теплоснабжению. Они без технических условий, соответственно, архитектурно-планировочное задание получить не смогут. Значит, гостехэксепертиза их не пропустит. Либо у них должны быть отдельные проекты, либо техусловие", – объясняет главный специалист отдела района Есиль управления контроля качества городской среды города Астаны Ернур Баймусаев.

Воды на всех не хватит?

До конца этого года акимат Астаны планирует построить 1 700 жилых многоэтажек общей площадью 2,7 миллиона квадратных метров. При этом уже сейчас из-за интенсивной застройки и прироста населения жители испытывают дефицит воды. Ответственные за инженерные коммуникации столицы вынуждены ускорять темпы строительства насосно-фильтровальной станции. Она должна была появиться в городе только в 2024 году, теперь НФС обещают запустить до конца лета.

"На сегодня город потребляет 300 тысяч кубометров воды в сутки. Мощность новой НФС-3 дополнительно даст свыше 100 тыс. кубометров воды в сутки. Это позволит решить вопрос с водоснабжением в городе. Учитывая возросший объем стоков, который составляет 290 тыс. м³/сутки (образование сверх нормы составляет 36 тыс. м3/сутки) в настоящее время ведется проектирование КОС-2 (канализационно-очистная станция) производительностью 188 тыс. м³/сутки с завершением строительства до конца 2026 года", - говорится в официальном ответе Управления топливно-энергетического комплекса (УТЭК) г. Астаны.

Однако эксперты настроены не так оптимистично. Ведущий научный сотрудник центра региональных исследований Габит Матаев опасается, что из-за построенной наспех НФС может произойти сбой в водообеспечении главного города страны.

"Прогноз, что в случае чрезвычайной ситуации или в маловодные сезоны город останется без воды, может вполне стать реальностью, ведь руководство ГКП "Астана Су Арнасы" сегодня признает, что существующие сооружения работают в форсированном режиме, - считает он.

Причина, по которой вопрос с водоснабжением встал настолько остро, лежит на поверхности, говорит эксперт. Это слишком быстрый рост населения и дефицит проектных мощностей по производству воды.

По словам аналитика, сейчас горожане расходуют за год почти 60 тысяч кубометров воды, через три года потребность в воде вырастет, как минимум, на 16 тысяч кубов. А взять их неоткуда – единственный источник питьевой воды для столицы - Астанинское водохранилище. Оно рассчитано на 500 тысяч человек. К тому же, из-за изношенности сетей и неэкономного расходования, потери воды составляют 40%. К примеру, электрооборудование, насосные станции и плотины канала имени Сатбаева, по которому столица и снабжается водой, изношены почти на 100%.

"Не будет ли проблем с эксплуатацией Насосно-фильтровальной станции после форсирования графика ее строительства и поспешного ввода, ведь неминуемо будут нарушены определенные нормативы и требования?" - опасается Габит Матаев.

Чтобы подключить построенные многоэтажки к городским инженерным коммуникациям, застройщики нередко пользуются лазейкой, о которой рассказали в Мининдустрии РК.

"Когда проектируются многоквартирные жилые комплексы, застройщики должны получать технические условия. При проектировании многие из них заявляют, что у них будет автономная система питания и по воде, и по отоплению, что своя котельная будет. А потом, по факту, начинают лоббировать подключение к централизованной сети. В конечном итоге, многие МЖК, фактически не получив техусловий изначально, потом подключились к сети. Из-за этого у нас перегруз", - пояснили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития.

При этом в Астане не хватает не только воды, есть проблема с дефицитом тепла и энергоисточников. Городские власти, в свою очередь, вынуждены лавировать между риском перегруза сетей и необходимостью ввода планируемого объема жилья. Лимит же прописан в Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2026 года.