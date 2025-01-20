Крупное СТО сгорело в Актобе
Подробности сообщили в МЧС.
Сегодня, 20:18
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Сегодня, 20:18Сегодня, 20:18
139Фото: МЧС РК
Пожар произошёл в одном из СТО в Актобе. Силами МЧС в безопасное место вынесен кислородный баллон, передаёт BaigeNews.kz.
ЧП произошло в районе Алматы на улице Матросова.
"Произошло возгорание двухэтажного здания СТО на площади 100 квадратных метров. Спасатели вынесли кислородный баллон в безопасное место. Пожар оперативно ликвидирован. Пострадавших нет", - уточнили в МЧС.
Причина пожара выясняется.
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