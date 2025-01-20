Пожар произошёл в одном из СТО в Актобе. Силами МЧС в безопасное место вынесен кислородный баллон, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло в районе Алматы на улице Матросова.

"Произошло возгорание двухэтажного здания СТО на площади 100 квадратных метров. Спасатели вынесли кислородный баллон в безопасное место. Пожар оперативно ликвидирован. Пострадавших нет", - уточнили в МЧС.

Причина пожара выясняется.