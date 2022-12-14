Крупное обновление в Маркакольской школе за 15 лет

В средней школе №1 села Маркаколь Курчумского района ВКО презентовали промежуточные итоги проекта "Развитие потенциала опорных школ в сельской местности", передает BaigeNews.kz.

Данный проект направлен на повышение качества образования, внедрение наилучших педагогических практик и методик и обеспечение необходимой материально-технической базой опорных школ.

По словам директора школы Жаркын Уркумбаев, это первое крупное обновление школы за последние 15 лет. "Сегодня, благодаря совместной работе бизнеса, школы и акимата стало возможным получить такой результат".

На сегодняшний день сотрудники ОФ "Фонда устойчивого развития образования" и специалисты партнёра проекта АОО "Назарбаев интеллектуальные школы" завершили работы по анализу образовательной среды и качества преподавания в школе. Аналитики сформировали рекомендации по развитию школы как опорной, а также определены курсы повышения квалификации, необходимые для учителей. Обучение с привлечением тренеров НИШ, ЦОП и ЦПМ для педагогического состава планируется до февраля 2023 года, по завершению школа перейдёт на трёхлетнее методологическое сопровождение до 2025 года.

"В школе поменялась даже атмосфера. В начале проекта учителя не верили в то, что такое вообще возможно. Потом поехали на обучение в НИШ, а по приезду их ждало новое оборудование в классах. Вот тогда они вдохновились. Сейчас каждый учитель хочет по-особенному провести урок, играть, заинтересовать ученика", – отмечает директор Маркакольской СШ №1 Жаркын Уркумбаев.

В школе оснащены 26 учебных кабинета, STEM лаборатория и телестудия. Финансирование почти в 250 млн тенге осуществлено в рамках Фонда "Қазақстан Халқына". Компания Beeline Kazakhstan выступила донором проекта.

"Маркакольская школа – пятая из нашего списка. Всего на средства Beeline через фонд "Казахстан Халкына" будут обновлены и оснащены оборудованием и современными классами восемь школ в разных регионах страны. С 2020 года совместно с партнерами мы реализуем проект "250+", благодаря которому мобильный интернет и связь от Beeline появились уже в более чем 1500 сел. Теперь жители этих сел имеют равные с городом возможности по доступу в интернет. Проект про развитие опорных школ также способствует созданию равных возможностей, обеспечивая сельским детям доступ к качественному конкурентному образованию. Поэтому Beeline Казахстан рад поддержать эту важную инициативу", – рассказывает Главный исполнительный директор Beeline Казахстан Евгений Настрадин.

"Наш фонд занимается развитием опорных школ. На сегодняшний день проект охватывает 17 областей Казахстана, в которых обучается около 13 тысяч детей и работает порядка 2 тысяч учителей. Также хочу отметить, что обучающая программа проводится партнером проекта АОО "НИШ" на безвозмездной основе, все операционные и административные расходы берет на себя оператор проекта – ФУРО за счёт спонсорских средств холдинга AITAS", – рассказывает Данияр Токтарбаев, директор Фонда устойчивого развития образования.

Но, самое главное, что новшества по достоинству оценили ученики, у которых теперь горят глаза и появился ещё один стимул учиться. Как говорят Кабдуали Аружан и Саматова Енлик ученики 10 класса: "Когда нам привезли и поставили STEM лабораторию и телестудию мы не могли поверить своим глазам. Мы почувствовали заботу. Это круто, что нам дают такие возможности! Сегодня не в каждой городской школе такое встретишь, а у нас в Маркаколе это есть!".

Мероприятие прошло в формате "День открытых дверей" и собрало жителей района, представителей местных исполнительных органов, СМИ, а также партнёров и спонсоров проекта.

Гостям озвучили результаты обучающей программы, продемонстрировали обновлённую материальную базу школы, кроме того участники меропрятия смогли поговорить с учителями и учащимися, и узнали их мнение о проекте и изменениях в школе. Всего в средней школе обучается 420 детей, предметы преподаются на казахском языке 59 учителями.