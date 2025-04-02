В ходе поисковых работ на участке Куйректыколь, проводимых в рамках государственной программы по геологическому изучению недр на 2022-2024 годы, обнаружила несколько перспективных участков с крупными запасами редкоземельных металлов. Эти ресурсы в сумме могут составить около миллиона тонн.

К слову, участок Куйректыколь расположен в 300 км юго-восточнее Астаны, в Каркаралинском районе Карагандинской области.

Общие прогнозные ресурсы редкоземельных металлов на площади Жаңа Қазақстан до глубины 300 метров оцениваются более чем в 20 миллионов тонн при среднем содержании редкоземельных элементов около 700 г/т.

Отметим, аналогов такого типа оруденения в Казахстане нет, что делает его уникальным и новым промышленным типом. Обнаруженные залежи и перспективные участки, при подтверждении своих запасов, могут вывести Казахстан на ведущие позиции на мировой арене по количеству редкоземельных элементов. Это, в свою очередь, откроет огромные перспективы для развития высокотехнологичной отрасли редкоземельных металлов.

Ранее мы сообщали, что масштабную оцифровку геологических данных запустят в Казахстане.