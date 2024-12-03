Крупное хищение при ремонте теплосетей выявило АФМ в Шымкенте

Агентство РК по финансовому мониторингу конфисковало в Шымкенте в доход государства недвижимость, приобретенную на средства, добытые преступным путем. Сумма составила свыше 358 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-сужбу АФМ.

"Так, Департаментом АФМ по городу Шымкент завершено досудебное расследование в отношении должностных лиц региона и ГКП "Куатжылуорталык-3" по факту хищения бюджетных средств, выделенных на проведение текущего ремонта тепловых сетей и линий электропередач города на сумму более 1,1 млрд тенге путем завышения сметной стоимости, а также оплаты за фактически невыполненные работы. Кроме того, подозреваемые должностные лица в целях отмывания похищенных преступных средств привлекли группу "обнальщиков", которые за денежное вознаграждение в размере 7% через созданные 24 неблагонадёжных предприятия, оформленных на подставных лиц, предоставляли фиктивные документы (счета-фактуры, накладные, акты выполненных работы, договора) о якобы заключенных сделках по поставке товаров и оказанию услуг", - проинформировали в АФМ.

В рамках параллельного финансового расследования установлено недвижимое имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем, а именно две квартиры в г. Шымкент и Астана с парковочным местом, три частных дома в г. Шымкент, а также денежные средства на счетах в банке на сумму 50 млн тенге, на которые с санкции суда в целях конфискации наложен арест.

"Приговором суда все семь обвиняемых понесли наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 7,5 лет", - резюмировали в агентстве.

Ранее сообщалось, что бухгалтеров школы в ВКО подозревают в хищении более 100 млн тенге.