По информации "КазАвтоЖол", из мест ДТП на автодороге "Астана–Петропавловск" извлечены все 95 автомобилей, передаёт BaigeNews.kz.

"Последствия дорожно-транспортного происшествия полностью устранены, криволинейный брус восстановлен. Сотрудники дорожной службы полностью расчистили проезжую часть", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, МЧС Казахстана опубликовало хронологию аварийно-спасательных работ за 3 января 2025 года.

Напомним, на автодороге "Астана-Петропавловск" вблизи села Жанаталап Буландинского района Акмолинской области произошло дорожно-транспортное происшествие.

Для ликвидации последствий происшествия и оказания помощи на место аварии незамедлительно были направлены силы и средства МЧС.

На место также прибыло руководство ведомства во главе с вице-министром Кегеном Турсынбаевым.

В ходе аварийно-спасательных работ спасены и эвакуированы 86 человек, из них 14 детей, которые были отправлены на попутных машинах и ЖД транспорте в г. Астана.

В медучреждения доставлены и самостоятельно обратились 21 человек, из них госпитализировано 11 человек.

В проведении аварийно-спасательных работ задействовано 152 человека и 68 ед. техники МЧС, МВД, МИО, дорожных служб.

Были развёрнуты пункты обогрева и обеспечено горячее питание.



В ДЧС области функционирует телефон горячей линии : 8716-2-52-09-50.

Организовано колонное сопровождение более 600 ед. техники в сторону г. Астана.

На блокпосту г. Щучинск имеется скопление 260 ед. техники. В пункт обогрева г. Щучинск эвакуированы 73 человека, из них 29 дети.

На станцию г.Макинск спасатели МЧС Казахстана доставили 16 граждан, 8 из них дети. Граждан ранее эвакуировали с участка трассы "Астана-Щучинск". ЖД транспортом они убыли в Астану.

МЧС призывает граждан соблюдать меры безопасности, следить за штормовыми предупреждениями, изменениями погоды, сообщениями о закрытии дорог, а также не выезжать в дальние поездки.

Населению, проживающему в сельской местности, при ухудшении метеоусловий, необходимо воздержаться от пеших прогулок на дальние расстояния.