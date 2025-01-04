Крупное ДТП в Акмолинской области: 95 машин убраны с места аварии
Опубликована оперативная информация по состоянию на 00:00.
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По информации "КазАвтоЖол", из мест ДТП на автодороге "Астана–Петропавловск" извлечены все 95 автомобилей, передаёт BaigeNews.kz.
"Последствия дорожно-транспортного происшествия полностью устранены, криволинейный брус восстановлен. Сотрудники дорожной службы полностью расчистили проезжую часть", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, МЧС Казахстана опубликовало хронологию аварийно-спасательных работ за 3 января 2025 года.
Напомним, на автодороге "Астана-Петропавловск" вблизи села Жанаталап Буландинского района Акмолинской области произошло дорожно-транспортное происшествие.
Для ликвидации последствий происшествия и оказания помощи на место аварии незамедлительно были направлены силы и средства МЧС.
На место также прибыло руководство ведомства во главе с вице-министром Кегеном Турсынбаевым.
В ходе аварийно-спасательных работ спасены и эвакуированы 86 человек, из них 14 детей, которые были отправлены на попутных машинах и ЖД транспорте в г. Астана.
В медучреждения доставлены и самостоятельно обратились 21 человек, из них госпитализировано 11 человек.
В проведении аварийно-спасательных работ задействовано 152 человека и 68 ед. техники МЧС, МВД, МИО, дорожных служб.
Были развёрнуты пункты обогрева и обеспечено горячее питание.
В ДЧС области функционирует телефон горячей линии : 8716-2-52-09-50.
Организовано колонное сопровождение более 600 ед. техники в сторону г. Астана.
На блокпосту г. Щучинск имеется скопление 260 ед. техники. В пункт обогрева г. Щучинск эвакуированы 73 человека, из них 29 дети.
На станцию г.Макинск спасатели МЧС Казахстана доставили 16 граждан, 8 из них дети. Граждан ранее эвакуировали с участка трассы "Астана-Щучинск". ЖД транспортом они убыли в Астану.
МЧС призывает граждан соблюдать меры безопасности, следить за штормовыми предупреждениями, изменениями погоды, сообщениями о закрытии дорог, а также не выезжать в дальние поездки.
Населению, проживающему в сельской местности, при ухудшении метеоусловий, необходимо воздержаться от пеших прогулок на дальние расстояния.
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