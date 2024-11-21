  • 21 Ноября, 07:03
  • BAIGENEWS

Крупное ДТП произошло на проспекте Республики в Астане

Столкнулись 4 автомашины

Сегодня, 06:41
АВТОР
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из открытых источников Сегодня, 06:41
Сегодня, 06:41
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Фото: из открытых источников

Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Республики в Астане на, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Astanovka98  

Очевидец в соцсетях сообщает о том, что столкнулись 4 машины.

На месте полиция и скорая. Подробности выясняются.

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