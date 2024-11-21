Крупное ДТП произошло на проспекте Республики в Астане

Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Республики в Астане на, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Astanovka98

Очевидец в соцсетях сообщает о том, что столкнулись 4 машины.

На месте полиция и скорая. Подробности выясняются.