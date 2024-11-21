Крупное ДТП произошло на проспекте Республики в Астане
Столкнулись 4 автомашины
Сегодня, 06:41
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Сегодня, 06:41Сегодня, 06:41
72Фото: из открытых источников
Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Республики в Астане на, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Astanovka98
Очевидец в соцсетях сообщает о том, что столкнулись 4 машины.
На месте полиция и скорая. Подробности выясняются.
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