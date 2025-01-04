Крупнейшую в стране тропу динозавров обнаружили в Великобритании
Ее случайно обнаружил экскаваторщик.
Сегодня, 12:45
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Сегодня, 12:45Сегодня, 12:45
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Самая большая в Великобритании тропа динозавров найдена в карьере графства Оксфордшир на юге Англии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv. Ее случайно обнаружил экскаваторщик Гэри Джонсон, когда расчищал грунт. Специалисты насчитали примерно 200 следов динозавров, живших около 165 миллионов лет назад.
Водитель заметил выступы на поверхности известняка. Они повторялись каждые три метра. Вначале он предположил, что это аномалия в грунте. Микропалеонтолог из Университета Бирмингема Кирсти Эдгар назвала данное место впечатляющим с точки зрения масштаба и размера отпечатков.
"Это позволяет буквально заглянуть в прошлое и увидеть, что здесь происходило. Огромные создания бродили по окрестностям", - рассказал
микропалеонтолог из Университета Бирмингема Кирсти Эдгар.
"Ученые знали и изучали мегалозавра дольше, чем любого другого динозавра на Земле, и все же эти недавние открытия доказывают, что все еще есть новые доказательства существования этих животных, ожидающие своего часа", - добавил палеонтолог позвоночных в OUMNH Эмма Николс.
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