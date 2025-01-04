Самая большая в Великобритании тропа динозавров найдена в карьере графства Оксфордшир на юге Англии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv. Ее случайно обнаружил экскаваторщик Гэри Джонсон, когда расчищал грунт. Специалисты насчитали примерно 200 следов динозавров, живших около 165 миллионов лет назад.

Водитель заметил выступы на поверхности известняка. Они повторялись каждые три метра. Вначале он предположил, что это аномалия в грунте. Микропалеонтолог из Университета Бирмингема Кирсти Эдгар назвала данное место впечатляющим с точки зрения масштаба и размера отпечатков.

"Это позволяет буквально заглянуть в прошлое и увидеть, что здесь происходило. Огромные создания бродили по окрестностям", - рассказал микропалеонтолог из Университета Бирмингема Кирсти Эдгар. Проанализировал находку, исследователи пришли к выводу, что следы принадлежали двум разным видам динозавров — цетиозаврам и более мелким мегалозаврам. Первые отличались длинной шеей, питались травой и ходили четырех ногах. Вторые были плотоядными, информирует BBC News.