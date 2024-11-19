Колоссальную модернизацию транспортной сети проведут в Казахстане

До 2027 года планируется обновить 12 тысяч километров автодорог, семь тысяч из которых будут завершены уже в этом году. Также будут модернизировать пункты пропуска, передает BaigeNews.kz. До 2029 года планируется поэтапная модернизация 36 объектов, в 2025 году начнется обновление шести пунктов.

Кроме того, объем экспортных железнодорожных перевозок в ближайшем будущем возрастет до 130 миллионов тонн, а автомобильного транзита - сразу в шесть раз. Такими прогнозами на заседании правительства поделился вице-министр транспорта Максат Калиакпаров.

Сегодня в Казахстане работают 13 международных транспортных коридоров. Новые маршруты доставки прорабатываются, внедряются цифровые решения для ускоренного прохождения грузов. К 2030 году ожидается увеличение пропускной способности до 20 миллионов тонн по транспортному коридору "Север-Юг".

По словам вице-министра, за два следующих года в Казахстане построят больше тысячи километров железной дороги. Проекты, позволяющие увеличить пропускную способность станции Достык до 35 миллионов тонн в год, сократить время прохождения грузов через станцию Алматы, разгрузить станцию Сарыагаш и увеличить пропускную мощность в направлении Китая до 20 миллионов тонн, уже начаты.

"Для обеспечения бесперебойных перевозок и увеличения мощности магистральных железных дорог в рамках поручения Главы государства до 2029 года планируется провести ремонт на 11 тысяч километров железнодорожных участков, выполнен ремонт более 2,8 тысяч километров пути. Принимаются меры по наращиванию грузоперевозок через морской порт Курык. Планируется запуск зернового терминала. С компанией Abu Dhabi Ports ведется реализация проекта по созданию многофункционального морского терминала "Саржа". В результате пропускная способность портов Казахстана увеличится до 30 миллионов тонн в год", - рассказал вице-министр.

Кроме того до 2027 года планируется обновить 12 тысяч километров автодорог, семь тысяч из которых будут завершены уже в этом году. Также будут модернизировать пункты пропуска. До 2029 года планируется поэтапная модернизация 36 объектов, в 2025 году начнется обновление шести пунктов.