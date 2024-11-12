Крупнейший в стране тепличный комплекс строят в Шымкенте

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин провёл переговоры с вице-президентом турецкой компании Alarko Holding Шахином Аббасо. Стороны обсудили реализацию масштабного инвестиционного проекта по выращиванию томатов стоимостью 650 миллионов долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Тепличный комплекс, а также цех по переработке выращиваемой продукции планируют построить в Шымкенте до конца 2025 года в два этапа. На первом этапе – на 45 гектарах, на втором – в 130 гектаров. При выходе на полную мощность комплекс начнет производить 51 тысячу тонн продукции в год. Рынки сбыта – внутренний и на экспорт в Российскую Федерацию, Катар, ОАЭ. На предприятии будет создано порядка двух тысяч рабочих мест.

Компания также планирует открыть в Шымкенте завод по производству конструкций для теплиц, что позволит сократить сроки строительства. В рамках проекта хотят создать специализированную академию для подготовки агроспециалистов по международным стандартам.

Стороны обсудили проект и условия соглашения об инвестициях.

Серик Жумангарин подчеркнул, что инвестору будет оказана всесторонняя поддержка, а также предложил рассмотреть возможность наладить производство в других приоритетных отраслях сельского хозяйства, включая глубокую переработку зерновых, сахарной свёклы, шкур.