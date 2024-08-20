Крупнейший в Казахстане канал по производству мефедрона пресекли в Шымкенте

Во исполнение поручения главы государства по противодействию обороту наркотических и психотропных веществ Агентство по финансовому мониторингу совместно с правоохранительными органами проводит работу по пресечению наркоканалов, передаёт BaigeNews.

Ликвидирована незаконная деятельность 55 telegram-каналов по продаже наркотиков с вовлечением более 50 тыс человек. Общий оборот "наркошопов" составил почти 48 млрд тенге.



С начала года по материалам финразведки АФМ правоохранительными органами (КНБ, ГП, МВД, АПК) возбуждено 60 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, половина из них - по фактам контрабанды. Еще по 29 материалам в отношении онлайн наркошопов проводятся проверочные мероприятия.



Задержано свыше 100 лиц, в том числе 12 членов ОПГ.



Из оборота изъято около 100 кг тяжелых наркотиков – кокаина, кетамина, мефедрона и марихуаны, а также свыше 1 тонны прекурсоров для их изготовления.

Заблокировано около 30 тыс. банковских карт "дропов", которые являются потенциальными соучастниками наркопреступлений и несут солидарную ответственность.



В Шымкенте пресечен крупнейший в Казахстане канал по производству и распространению мефедрона. Установлена нарколаборатория, где изъято более 1 тонны кислоты, предназначенной для производства синтетических наркотиков.



Ее производительная мощность позволяла ежемесячно изготавливать почти 50 тыс. доз наркотиков.



В рамках международного сотрудничества на основе аналитических данных АФМ проведена спецоперация с участием финразведок Казахстана, Белоруссии и России по ликвидации транснациональных интернет-магазинов, распространявших наркотики на пространстве СНГ.



На территории трех стран закрыто три масштабных "наркошопа", задержано 35 наркодилеров, изъято более 1 тонны психотропных веществ и порядка 3,5 тыс. доз синтетических наркотиков, готовых для реализации клиентам.

Общий доход международных "наркодельцов" составил почти 30 млн долларов США, из которых 12 млн было выведено в криптовалюте.



По инициативе АФМ внесены изменения в Постановления НацБанка и АРРФР, которыми установлены ограничения по выпуску сразу нескольких карт на одного клиента и в онлайн режиме обеспечен их мониторинг.



Дополнительные меры контроля и ограничений установлены при выдаче платежных карточек нерезидентам и несовершеннолетним.

Усилены меры внутреннего контроля банков по выпуску платёжных карт с проведением обязательной биометрической идентификации при регистрации нового клиента.



Разработанные АФМ признаки и критерии распространения наркотиков приняты в работу всеми банками. Это позволяет дальнейшему выявлению фактов торговли наркотиками.



К слову, с начала действия указанных норм число держателей нескольких карт сократилось с 9,5 тыс. до 3,6 тыс. клиентов, закрыт доступ к дистанционному обслуживанию 1,5 тыс клиентов.