  • 20 Августа, 12:12
  • BAIGENEWS

Крупнейший в Казахстане канал по производству мефедрона пресекли в Шымкенте

Сегодня, 09:29
АВТОР
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msk-clinica.ru Сегодня, 09:29
Сегодня, 09:29
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Фото: msk-clinica.ru

Во исполнение поручения главы государства по противодействию обороту наркотических и психотропных веществ Агентство по финансовому мониторингу совместно с правоохранительными органами проводит работу по пресечению наркоканалов, передаёт BaigeNews.

Ликвидирована незаконная деятельность 55 telegram-каналов по продаже наркотиков с вовлечением более 50 тыс человек. Общий оборот "наркошопов" составил почти 48 млрд тенге.
 
С начала года по материалам финразведки АФМ правоохранительными органами (КНБ, ГП, МВД, АПК) возбуждено 60 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, половина из них - по фактам контрабанды. Еще по 29 материалам в отношении онлайн наркошопов проводятся проверочные мероприятия.
 
Задержано свыше 100 лиц, в том числе 12 членов ОПГ.
 
Из оборота изъято около 100 кг тяжелых наркотиков – кокаина, кетамина, мефедрона и марихуаны, а также свыше 1 тонны прекурсоров для их изготовления.

Заблокировано около 30 тыс. банковских карт "дропов", которые являются потенциальными соучастниками наркопреступлений и несут солидарную ответственность.

В Шымкенте пресечен крупнейший в Казахстане канал по производству и распространению мефедрона. Установлена нарколаборатория, где изъято более 1 тонны кислоты, предназначенной для производства синтетических наркотиков.
 
Ее производительная мощность позволяла ежемесячно изготавливать почти 50 тыс. доз наркотиков.
 
В рамках международного сотрудничества на основе аналитических данных АФМ проведена спецоперация с участием финразведок Казахстана, Белоруссии и России по ликвидации транснациональных интернет-магазинов, распространявших наркотики на пространстве СНГ.
 
На территории трех стран закрыто три масштабных "наркошопа", задержано 35 наркодилеров, изъято более 1 тонны психотропных веществ и порядка 3,5 тыс. доз синтетических наркотиков, готовых для реализации клиентам.

Общий доход международных "наркодельцов" составил почти 30 млн долларов США, из которых 12 млн было выведено в криптовалюте.

По инициативе АФМ внесены изменения в Постановления НацБанка и АРРФР, которыми установлены ограничения по выпуску сразу нескольких карт на одного клиента и в онлайн режиме обеспечен их мониторинг.
 
Дополнительные меры контроля и ограничений установлены при выдаче платежных карточек нерезидентам и несовершеннолетним.
Усилены меры внутреннего контроля банков по выпуску платёжных карт с проведением обязательной биометрической идентификации при регистрации нового клиента.
 
Разработанные АФМ признаки и критерии распространения наркотиков приняты в работу всеми банками. Это позволяет дальнейшему выявлению фактов торговли наркотиками.
 
К слову, с начала действия указанных норм число держателей нескольких карт сократилось с 9,5 тыс. до 3,6 тыс. клиентов, закрыт доступ к дистанционному обслуживанию 1,5 тыс клиентов. 

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