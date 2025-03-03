В Японии в городе Офунато префектуры Иватэ пятый день подряд увеличивается площадь пожара, которая уже составляет 2,1 тыс га, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал NHK.

"Площадь лесных пожаров в городе Офунато префектуры Иватэ по состоянию на 06:00 утра (02:00 по времени Астаны. — прим.Ред.) 3-го числа увеличилась примерно до 2,1 тыс га", — говорится в сообщении.

Отметим, что в результате лесных пожаров погиб один человек, число пропавших уточняется. Кроме того, огонь уничтожил или повредил около 90 жилых и коммерческих зданий.