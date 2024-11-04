Крупнейший китайский производитель стали намерен построить индустриальный парк в Казахстане

В Шанхае в ходе казахстанско-китайского инвестиционного круглого стола с участием премьер-министра РК Олжаса Бектенова председатель Совета директоров китайской компании Beijing Jianlong Heavy Industry Group (черная металлургия) Чжан Чжисян выступил с предложением строительства индустриального парка в Казахстане, передает BaigeNews.kz.

Бизнесмен отметил, что у Казахстана выгодное географическое расположение и в стране имеются богатые запасы железной руды, угля, природного газа и других природных ресурсов.

"Это очень хорошая база и условия для развития. Также в стране имеется большой потенциал в угольной промышленности, машиностроении, нефтегазовом машиностроении, имеется необходимая инфраструктура, а это значит имеется большая потребность в потреблении сырой стали", - сказал Чжан Чжисян.

Спикер добавил, что Казахстан также соседствует со странами, у которых также есть большой потенциал в этих вопросах.

Beijing Jianlong Heavy Industry Group – один из крупнейших в мире производителей стали, также с интересами в сфере судостроения, добычи полезных ископаемых, производства электромеханической продукции.

"Что касается машиностроения, электроники, энергетики, то мы находимся в передовых рядах по поставкам. Думаю, что в Казахстане мы сможем построить полный промышленный цикл и производить запчасти, используя сырье. Чтобы здесь у нас был полный цикл разработок, например, использование стали в машиностроении", - отметил Чжан Чжисян.

Председатель Совета директоров Beijing Jianlong Heavy Industry Group предложил построить в Казахстане индустриальный парк в сфере машиностроения.