28 марта в Абу-Даби, на острове Яс, вспыхнул мощный пожар в аквапарке Yas Waterworld. Пламя охватило строящуюся секцию парка около 14:00, и клубы черного дыма были видны даже с соседних тематических парков. Ведется активная работа экстренных служб: полиция оцепила прилегающие дороги, а пожарные стараются быстро ликвидировать возгорание.

Этот инцидент произошел вскоре после анонса компанией Miral планов по расширению аквапарка на 16 900 кв. метров, что включает в себя 18 новых аттракционов, включая самую высокую водную горку в ОАЭ и уникальные водные комплексы, интегрированные в горки. Пожар затронул лишь часть парка, и представители полиции Абу-Даби призвали обращаться к официальным источникам для получения актуальной информации.

Судя по сообщениям из Международного аэропорта Заеда, расположенного в 12 километрах от места происшествия, воздушное движение не нарушено, и аэропорт продолжает работать в обычном режиме.

Напомним, 27 марта крупный пожар произошёл в Медеуском районе Алматы.