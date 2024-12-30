В 2024 году в мире произошло несколько крупных авиакатастроф с гражданскими судами, в совокупности унесших сотни жизней. В большинстве случаев причинами трагедий стали плохие погодные условия, по другим истинные причины еще выясняются. BaigeNews.kz подготовил обзор печальной статистики.

Крушение вертолета Ми-8 в России

31 августа вертолет авиакомпании "Витязь-Аэро" с группой туристов вылетел с площадки на вулкане Вачкажец в Камчатском крае и пропал. На следующий день его обломки нашли неподалеку от места, где экипаж в последний раз выходил на связь.

Фото МЧС России

На месте крушения обнаружили тела 22 погибших, из них 19 туристов и три члена экипажа.

Крушение вертолета президента Ирана

Днем 19 мая произошло крушение вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту в районе города Джульфа, который находится в провинции Восточный Азербайджан. Раиси на вертолете возвращался в Иран со встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Вместе с ним на борту находились глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и еще несколько человек.

Фото tasnimnews.com

Сложные погодные условия и густой туман осложнили проведение спасательных работ. О гибели Эбрахима Раиси стало известно 20 мая.

В сентябре Генштаб Вооруженных сил Ирана сделал заявление о причине крушения вертолета с президентом Ирана. Основной причиной крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси стали "сложные климатические и атмосферные условия местности", в том числе внезапно образовавшийся густой туман.

Крушение самолета с вице-президентом Малави

10 июня разбился военный самолет, на борту которого находились вице-президент Малави и еще девять человек. Он исчез с радаров рано утром. Велись поиски, но погодные условия оставались сложными.

Фото hibiny.ru

Самолет с 51-летним вице-президентом Саулосом Чилимой вылетел из столицы Лилонгве, но не смог через 45 минут совершить запланированную посадку в международном аэропорту Мзузу в 370 километрах к северу.

Обломки самолета были обнаружены в горном массиве на севере страны. Президент Малави сообщил, что выжить никому из находившихся на борту пассажиров не удалось.

Катастрофа CRJ-200 в Катманду

24 июля в международном аэропорту Катманду произошла трагедия, унесшая жизни 18 человек.

Около 10:15 по ТШК самолет Bombardier CRJ200 авиакомпании Saurya Airlines, выполнявший тестовый рейс, потерпел крушение при наборе высоты.

На борту находились 19 человек, все они были техническим персоналом авиакомпании. Спасатели, оперативно прибывшие на место, извлекли из-под обломков 18 тел. Капитан самолета, выживший в катастрофе, был доставлен в больницу с различными травмами.

Катастрофа ATR 72 под Сан-Паулу

9 августа недалеко от бразильского города Сан-Паулу разбился пассажирский самолет ATR 72-500 авиакомпании Voepass. Самолет летел из Каскавела в аэропорт Гуарульюс. На борту находились 62 человека: 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Никто не выжил.

Фото Globo

Предварительный отчет о результатах расследования авиакатастрофы указывает на образование льда на самолете. Однако власти пока не делают окончательных выводов о причинах трагедии.

Жесткая посадка Boeing 787-9 Dreamliner в Новой Зеландии

В международном аэропорту Окленда в Новой Зеландии 11 марта произошло аварийное приземление самолета Boeing 787-9 Dreamliner, принадлежащего чилийской авиакомпании Latam Airlines. В результате инцидента пострадали приблизительно 50 пассажиров. Им была незамедлительно оказана медицинская помощь на месте происшествия, 13 из них были доставлены в больницу. Всего на борту самолета находилось 272 человека.

Самолет "провалился" на 100 метров в результате некой технической проблемы, какой именно – не сообщается. Людей подбросило в воздух, потому что они не были пристегнуты ремнями безопасности.

Казахстан и Южная Корея

Фото Азамата Сарсенбаева

25 декабря недалеко от Актау упал пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, направлявшийся из Баку в Грозный. Причины катастрофы пока не установлены, но предположительно к аварии привело столкновение с птицами. На борту находились 67 пассажиров и пять членов экипажа, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 из России, шесть из Казахстана и три из Кыргызстана. 29 человек были спасены и госпитализированы.

29 декабря 2024 года пассажирский самолет Boeing 737-800 южнокорейской авиакомпании Jeju Air, следовавший регулярным рейсом из Бангкока в Муан, потерпел крушение при посадке в аэропорту назначения.

По предварительным данным, самолет заходил на посадку в 09:00 по местному времени, не выпустив шасси. Проскользив по полосе, он врезался в заграждение и загорелся. Причиной катастрофы называют столкновение с птицами. Расследование причин трагедии продолжается.

Тела всех 179 погибших с самолета, потерпевшего крушение в Южной Корее, найдены. В крушении выжили два члена экипажа – женщина и мужчина. Они получили травмы средней и тяжелой степени тяжести и были госпитализированы.

На месте падения уже обнаружены черные ящики: извлечены бортовой самописец и звукозаписывающее устройство. Власти страны заявили, что расследование точных причин крушения самолета может занять от шести месяцев до трех лет.

В стране объявлен недельный траур.