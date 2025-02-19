Учёные из Чехии объявили об открытии крупнейшего подземного термального озера в мире. Оно расположено на юге Албании. Озеро является частью сложной системы пещер, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Mir24.tv.

Специалисты исследовали местность вокруг города Лесковик, когда заметили исходящее от горного хребта большое количество пара. Подойдя ближе, они обнаружили, что пар поднимается из "пропасти" в породе. Глубина пропасти предположительно составляла более 100 метров.

Продвигаясь дальше, команда обнаружила "сильный термальный приток" и обширное озеро на дне подземной полости. Они смогли составить карту пещеры Атмос, ведущей к водоёму, и трёх соседних пещерных систем.

Озеру присвоили название Нейрон в честь компании, которая профинансировала экспедицию. Исследования показали, что его окружность составляет 345 метров (138,8 метра в длину и 42 метра в ширину). В озере содержится 8335 кубометров термальной воды. Для сравнения, олимпийский бассейн вмешает 2 500 кубометров.

Для измерений ученые использовали точные приборы, такие как лидарный сканер. В дальнейшем они намерены создать подробную 3D-карту водоёма, а также проанализировать образцы флоры и фауны, которые могли там прижиться.

Решающую роль в возникновении озера сыграла сложная геология региона. В карстовых регионах, таких как Балканы, существует множество пещер – за миллионы лет известняковые породы были выдолблены углекислыми дождевыми водами. Само озеро оказалось насыщено сероводородом. Этот газ обладает характерным запахом и является токсичным.

Учёные выразили надежду, что это открытие улучшит понимание геологичеких процессов и подземных экосистем. До сих пор никому не удавалось точно объяснить, как подземные воды связаны с поверхностью, сообщает National Geographic.