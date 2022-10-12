Крупнейшая выставка растениеводства и животноводства проходит в Астане

Фото: BaigeNews.kz/ Газиз Шакиров

Общая выставочная площадь составляет порядка 20 тысяч квадратных метров.

В столице проходит крупнейшая в Центральной Азии агропромышленная выставка KazAgro/KazFarm-2022. В мероприятии международного уровня принимают участие представители свыше 300 различных компаний и организаций из более чем 20 стран, передаёт BaigeNews.kz.

Организаторы и участники KazAgro/KazFarm-2022 представляют рынку новейшую сельхозтехнику и оборудование ведущих мировых агроконцернов, инновационные технологии и программы развития аграрного сектора.

Общая выставочная площадь составляет порядка 20 тысяч квадратных метров. Организатором мероприятия выступает Международная выставочная компания ExpoGroup, которая проводит KazAgro/KazFarm свыше 10 лет.

Как отметила директор ExpoGroup Шолпан Кожабаева, проект даёт возможность аграриям реализовать абсолютно все деловые мероприятия за три дня на одной площадке.

Шолпан Кожабаева, автор проекта, по специальности преподаватель немецкого языка. Во время учёбы в Германии она участвовала в качестве волонтера на немецких аграрных выставках. После чего ей захотелось развить этот сектор и в Казахстане.

"Цель мероприятия - показать аграрный потенциал нашей страны. Так как мы являемся аграрной страной, мы должны гордиться этим. Мы должны привлекать молодёжь в этот сектор. Мне захотелось иметь авторский проект, где я могу показать разные стороны этого сектора, не только деловую часть, но и развлекательную", - рассказала она.

На церемонии открытия выступил с поздравлениями министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев.

"Это очень важное мероприятие для нас. В этом году благодаря труду наших сельхозпроизводителей мы уборку урожая завершаем с очень хорошими результатами. Я уверен, что на полях этой выставки будет заключено очень много контрактов, очень много полезного наши сельхозпроизводители для себя найдут в рамках новых технологий, новых контактов", - сказал он.

От лица глав дипломатических миссий на церемонии также выступила Посол Федеративной Республики Германия в Казахстане Моника Иверсен.

"Казахстан всегда являлся важным и надёжным партнером Германии. Сотрудничество наших стран в сфере сельского хозяйства развивается особенно быстро и эффективно. Созданы условия для построения диалога, который направлен на обмен опытом, трансфер экспертизы, проведение отраслевых семинаров и тренингов. Казахстан имеет огромный потенциал в сфере АПК, в котором очень заинтересованы немецкие компании. Сегодня число компаний, представленных на выставке, удвоилось с прошлого раза - их уже 24", - подчеркнула она.

На выставку приехали эксперты и предприниматели из Германии, Турции, Беларуси, России, Австрии, Испании, Италии, Ирана, Израиля, Китая, Канады, Польши, Швеции и других стран. Среди них - руководитель отдела семеноводства министерства сельского и лесного хозяйства Турции Сезгин Карадениз.

"В таких организациях вы можете взаимодействовать как на национальном, так и на международном уровне. Благодаря этому шансу можно будет получить новые технологии и новые реализации. Также вы можете видеть текущее состояние вашей производственной системы, потому что здесь много международных участников. Кроме того, это помогает в развитии международной торговли", - отмечает он.

Как правило, те договоры, которые подписываются в рамках агровыставки, перерастают в долговременные отношения, считает начальник отдела маркетинга и продаж одной из компаний производителей, которые представляют на выставке семена зерновых культур.

"Наши сорта очень хорошо известны в Казахстане и хорошо себя зарекомендовали. Мы ежегодно участвуем в этой выставке, осенью и весной приезжаем. Каждый год мы встречаемся уже с действующими контрагентами, с партнерами, с которыми уже имеются длительные взаимоотношения. Находим новых партнеров, которые интересуется нашей продукцией", - сказал он.

По своей тематике KazAgro – это выставка растениеводства, включающая в себя всё - от селекции семян до готовой продукции и современных технологий. В свою очередь, KazFarm - выставка животноводства и мясомолочной промышленности с тематикой полного охвата – от эмбрионов до готовой продукции и сервиса.

Фото Газиза Шакирова.



