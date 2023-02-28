Крупная авария произошла на ТЭЦ в Риддере

Фото: ridder.kz

Котлы остановились на ТЭЦ в Риддере. Подробности о происшествии сообщил аким города Дмитрий Горьковой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Noks.kz.

ЧП случилось посреди ночи и повлияло на теплоснабжение в городе.

"В 3:45 была аварийная остановка котлов №№1 и 2. В работе оставались котлы №№3 и 4. После проведения ремонтных работ котёл № 2 растоплен, готовится к растопке котёл № 1. Температура подачи составляет 52 градуса", — сказал аким.

Четвёртые сутки жители Риддера жалуются на холод в квартирах. 27 февраля аким и представители ТЭЦ уверяли, что никаких аварийных ситуаций на предприятии не было. Температуру подачи, по словам руководства АО "Риддер ТЭЦ", снизили из-за того, что потеплело на улице.