Крупная авария на водопроводе произошла в Петропавловске

В Петропавловске устраняют коммунальное ЧП. Вечером на улице Жумабаева произошёл порыв на центральном водопроводе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Подачу воды отключили в 15 многоквартирных домах, детской областной больнице, центре социальной адаптации, хлебокомбинате и на других объектах, расположенных поблизости.

В разных районах города наблюдается слабый напор воды.

На месте повреждения работает аварийная бригада. По данным ТОО "Кызылжар су", произошёл разрыв трубы, это могло случиться из-за брака, допущенного при недавней реконструкции водопровода.

"Будет понижение давления в городе. Как только локализуется полностью участок, давление в сети восстановим. Покажет вскрытие, нам нужно сначала добраться, локализовать, посмотреть характер работ и соответственно всё будет зависеть от того, что случилось", - прокомментировал заместитель главного инженера водоснабжающего предприятия Ербол Набиев.