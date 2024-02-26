Круизный лайнер встал на карантин из-за неизвестной болезни

Несколько тысяч человек застряли на норвежском круизном лайнере из-за возможной холеры на борту, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.

Пассажирам роскошного плавучего отеля Norwegian Dawn ("Норвежский рассвет") обещали 12 дней развлечений и роскоши, но путешествие вдоль берегов Африки прервала вспышка некой болезни. По меньшей мере 15 человек слегли с симптомами, напоминающими холеру.

Ближайшие порты отказались принять судно, сейчас оно стоит в море у берегов Маврикия.

На борту ввели карантин, медики в костюмах биозащиты поднялись к заболевшим и взяли анализы, которые сразу же отправили в лаборатории. На исследование уйдёт два дня. Если холера подтвердится, путешествие может затянуться на неопределённый срок.