Круизный лайнер встал на карантин из-за неизвестной болезни
Сегодня, 21:40
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Сегодня, 21:40Сегодня, 21:40
130Фото: ncl.com
Несколько тысяч человек застряли на норвежском круизном лайнере из-за возможной холеры на борту, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.
Пассажирам роскошного плавучего отеля Norwegian Dawn ("Норвежский рассвет") обещали 12 дней развлечений и роскоши, но путешествие вдоль берегов Африки прервала вспышка некой болезни. По меньшей мере 15 человек слегли с симптомами, напоминающими холеру.
Ближайшие порты отказались принять судно, сейчас оно стоит в море у берегов Маврикия.
На борту ввели карантин, медики в костюмах биозащиты поднялись к заболевшим и взяли анализы, которые сразу же отправили в лаборатории. На исследование уйдёт два дня. Если холера подтвердится, путешествие может затянуться на неопределённый срок.