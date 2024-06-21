Круизный лайнер спас десятки мигрантов в Атлантическом океане

По меньшей мере пять нелегальных мигрантов погибли, пытаясь добраться на лодке до испанского побережья из Африки. 68 пассажиров спасены экипажем круизного лайнера, передаёт BaigeNews со ссылкой на Euronews.

Экипаж круизного лайнера спас в Атлантическом океане 68 нелегальных мигрантов, которые пытались добраться до Канарских островов на рыбацкой лодке. В дрейфующем судне были обнаружены тела пяти погибших.

Терпящую бедствие лодку, примерно в 815 километрах от острова Тенерифе, заметил нефтяной танкер, следовавший из Испании в Бразилию. Людям была оказана первая помощь. Затем к мигрантам направили круизный лайнер Insignia.

Уже на его борту беженцам оказали медицинскую помощь, а также предоставили еду, напитки и места для отдыха. В пятницу как ожидается, Insignia, прибудет в порт Санта-Крус на Тенерифе.

Лодки с мигрантами направляются к Канарским островам из северо-западной части Африки. Этот атлантический маршрут считается очень опасным. Но люди в поисках лучшей жизни в Европе, идут на огромный риск.

По данным министерства внутренних дел Испании, в прошлом году на лодках в страну прибыли 55 618 мигрантов. Большинство - на Канарские острова. В этом году, на побережье Испании высадилось более 23 000 человек.

Испанская некоммерческая организация Caminando Fronteras сообщает, что в текущем году погибли, пытавшихся добраться до испанского побережья.