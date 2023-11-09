Кругом какое-то лобби: без воды могут остаться десятки сёл под Астаной

Жители Акмолинской области бьют тревогу. Буквально несколько лет назад возле села Караменды (ранее Семеновка) было обнаружено крупное месторождение подземных вод. Именно от него планировали построить групповой водопровод, который должен обеспечить питьевой водой почти 20 населенных пунктов под Астаной. Однако вот уже несколько лет вблизи села продолжают добывать песок. Карьеры, как оказалось, расположены прямо в зоне санитарной охраны подземных вод. А активная добыча песка, по заключению эксперта, может не только привести к ликвидации части скважин, но и непосредственному загрязнению подземных вод, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Вблизи села Караменды, что почти в 50 километрах от Астаны, песок добывают с 2015 года. Разрешение на разработку карьеров выдали местные власти сразу нескольким компаниям. Однако сами сельчане против такого соседства и уже несколько лет пытаются добиться прекращения их работы. Для этого им даже пришлось обратиться в суд. Но, несмотря на решение фемиды, движение на карьере не прекращается по сей день, утверждают жители. По словам Марата Жасарова, вместе с односельчанами они неоднократно выезжали на место и заставали спецтехнику, работающую на карьере.

"Мы судились против этих четырех компаний. Но одна все еще работает. У них отозвали лицензию, но они не ушли и сейчас якобы проводят рекультивацию. Однако мы видим, что они просто нагло прикрываются этим, а сами продолжают добывать, уже горы песка накачали. Мы фиксировали все на камеру. Им запрещено заниматься добычей, и они должны до апреля провести рекультивацию, все закопать, а сами продолжают качать. Делают это в основном ночью и без света. Раньше могли нагло со светом добывать", - говорит житель села Караменды.

Мужчина рассказывает, что жители несколько раз вызывали полицейских и даже прокурора. Тем не менее, никаких мер не последовало.

"Кругом какое-то лобби. Вода подземная обнаружена в Кенжебай, такой масштабный проект, а у нас бардак, два раза вызывали полицию, нас, что держат за идиотов? Мы же видели все своими глазами. (…) Подрядчик, который позже пришел, за полтора года перекопал все варварски, уровень воды у нас в колодцах упал, раньше 7-8 метров было. У нас есть в селе специалист, который всю жизнь проработал геологом, он лично замерял и сообщил, что уже на 1,8 метра вода ушла", - делится Марат Жасаров.

Юрист Талгат Куставлетов рассказывает: с 2017 по 2018 годы вблизи села Караменды провели геологические работы по исследованию запасов воды. Тогда и обнаружили два больших месторождения Рахимжансай и Кенжебай.

"Это два месторождения питьевой воды, которой хватит на 25 лет. Жители были против этих карьеров изначально, но эти предприятия каким-то образом все равно получили разрешение и контракты. В 2018 году было заседание госкомиссии по экспертизе недр, на котором и было озвучено, что карьеры находятся в контурах месторождения и добыча приводит к снижению воды. Несмотря на это работы продолжались, поэтому жители пригласили нас отстаивать их интересы", - поясняет он.

Согласно Водному кодексу, говорит юрист, вблизи месторождений, которые могут быть использованы для питьевого водоснабжения, запрещено заниматься недропользованием. Несмотря на это, чиновники, выдавшие разрешение, не спешили разрывать контракты. А выдало их, по словам Талгата Куставлетова, управление предпринимательства и промышленности Акмолинской области.

"Мы подняли все эти четыре контракта, и там было четко написано "соблюдать Водный кодекс", но этот факт проигнорировали. Когда я обратился в акимат целиноградского района, они пригласили их и сказали об этом, но так как разрешение выдавал акимат Акмолинской области, районный акимат ничего не смог сделать. А в управлении предпринимательства нам тогда ответили, что основания для прекращения контрактов не имеется. Пришлось обратиться в министерство экологии, на приеме побывали восемь раз", - рассказывает Талгат Куставлетов.

И только после этого чиновники подали иск на отзыв разрешения у недропользователей. Сам юрист демонстрирует заключение эксперта – инженера-гидрогеолога Вячеслава Петухова, который объясняет, чем чревата активная добыча песка.

"Согласно заключению эксперта, так как поверхностный слой снимается в результате добычи, идет загрязнение воды, попадает не только пыль, если машины ездят, но и ГСМ. Происходит дренаж, испарение воды. Представляете, несмотря на это, они усилили свои работы, решение суда вступило в силу 28 августа 2022 года. Но они продолжали и продолжают работать, а теперь якобы делают рекультивацию и вывозят ранее добытый песок. Мы добились отзыва разрешения, это обозначает прекращение всех работ. Дело за акиматом, необходимо подать в суд, уже второй год не могут расторгнуть контракты с другими недропользователями", - возмущается юрист.

Талгату Куставлетову ответили, что не могут найти оставшиеся компании. Он недоумевает, ведь сами чиновники и заключали договоры, значит должны быть с ними на связи.

"От имени государства действовали они как компетентный орган, они должны были контролировать это, но этого не сделано. Департамент экологии также не принял никаких мер, пока мы не пошли к министру, после этого дело начало сдвигаться. (…) Но на данный момент работы на карьере продолжаются, риски сохраняются, жители возмущены", - отмечает он.

Юрист предлагает властям провести экологическую экспертизу, чтобы оценить, какой вред нанесен в результате активной добычи песка. Он считает, что теперь чиновники просто бездействуют.

"Какая-то круговая порука. Все было затянуто этими судебными процессами и все варварски раскопали. Департамент экологии вообще этим не занимался, а управление предпринимательства, создается впечатление, теперь дает возможность и далее работать недропользователю, иначе, как объяснить это?", - считает юрист.

В самом заключении инженера-гидрогеолога Вячеслава Петухова говорится, что горные отводы карьеров расположены на площади месторождения подземных вод Кенжебай.

"Поэтому, при рассмотрении вопроса приоритета, основополагающей является статья 120 Водного кодекса РК (по состоянию на 25.01.2021г): П.1. Физические и юридические лица, производственная деятельность которых может оказать вредное влияние на состояние подземных вод, обязаны вести мониторинг подземных вод и принимать меры по предотвращению загрязнения и истощения водных ресурсов. П.2 В контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения, запрещается проведение операций по недропользованию", - говорится в заключение эксперта.

Аким же Жанаесильского сельского округа Кайырбек Макенбай заверил, что и сам выезжал на карьер. А вопрос решают в областном акимате.

"Нам поступила жалоба от жителей. По этим карьерам проделана работа, люди нанимали адвоката, достигли результата. Был суд. Минэкологии приостановило лицензию, компании подали апелляционную жалобу, в 2022 году решение суда первой инстанции оставили в силе. Дело в том, что после этого уполномоченный орган в лице областного акимата, а именно отдел предпринимательства разорвал контракт только в августе этого года. В данный момент они не могут вывезти свой мусор из-за погоды. По поводу разрыва контракта им дали время до 10 апреля 2024 года", - прокомментировал глава Жанаесильского сельского округа.

В акимате Акмолинской области нам сообщили, что с 2015 по 2018 годы управление предпринимательства и промышленности заключило контракты с шестью компаниями на разработку песчаных карьеров в Целиноградском районе.

"Согласно информации комитета министерства экологии и природных ресурсов РК, контрактные территории недропользователей расположены в пределах контура месторождения подземных вод Кенжебай. Месторождение подземных вод было обнаружено после заключения контрактов на недропользование. В связи с чем, Управлением направлено исковое заявление в Специализированный межрайонный экономический суд г. Астаны о расторжении контрактов", - пояснили в областном акимате.

Там добавили, что предприятия могут вывезти ранее добытый песок в течение 8 месяцев со дня прекращения действия контракта и в течение этого же времени обязаны осуществить ликвидацию деятельности по недропользованию.

"По результатам судебных разбирательств исковые требования о расторжении контрактов с ТОО "Асыл-Тас-1", ТОО "СП Кум", ТОО "Esil-АBС", ТОО "Сәби-Құрылыс" оставлены без рассмотрения в связи с ненадлежащим вручением недропользователям уведомлений по досудебному урегулированию спора. Уведомления, направляемые заказными письмами, возвращаются Казпочтой с пометкой "адресат не найден". В связи с чем, в настоящее время акимат Целиноградского района оказывает содействие во вручении данных уведомлений вышеуказанным недропользователям", - заверили в акимате.

При этом чиновники отметили, что уведомления выдаются первым руководителям под роспись.

Такой ответ не удовлетворил жителей села, которые уже несколько лет вынуждены бороться за сохранение уровня воды в колодцах не только в своем селе, но и за сохранение ценного месторождения Кенжебай.

К слову, сам проект по строительству магистрального водопровода, окончания которого так ждут жители поселков близ Астаны, оценили в 3,5 миллиарда тенге. Завершить его теперь обещают в 2025 году.