Круглые столы, форумы, выставки и встречи с трудящимися - как кандидаты в мажилис ведут агитацию в регионах

Новые формы работы с избирателями изобретают политики в Казахстане. Кандидаты в депутаты мажилиса и маслихатов проводят выставки в метро, женские форумы, круглые столы на злободневные темы. О том, что делали представители партий 21 февраля, читайте в материале BaigeNews.kz.

Кандидаты в депутаты мажилиса от ОСДП Рахимжанов и Ауесбаев провели круглый стол с избирателями на тему: "Какими должны быть стандарты качества жизни в Казахстане?"

Политики рассказали гражданам о предвыборной программе партии, затронули социальные вопросы. В частности, говорили о высокой продовольственной инфляции, росте коммунальных тарифов, социальных гарантиях и поддержке государства.

Партийцы намерены инициировать в парламенте вопрос о разработке и внедрении стандартов качества жизни.

Кандидат в депутаты от партии "Байтақ" Владимир Мартель встретился с работниками мусороперерабатывающего завода в Усть-Каменогорске.

Производство запущено в прошлом году и является первым подобным в Средней Азии, способным сортировать до 25 тонн отходов в час.

На встрече участники обсудили множество вопросов, связанных с экологической сферой, включая проблемы с отходами. Также был поднят вопрос о заработной плате. Выяснилось, что за нелёгкий труд рабочие получают 140-180 тысяч тенге.

Кандидат от партии "зелёных" подчеркнул, что верит в возможность решения данных проблем путём совместных усилий и активного развития сбора и переработки электронных отходов.

Заведующий общественной приёмной филиала партии в ВКО Рыспек Касенов встретился с местными жителями, услышал их запросы и включил вопросы в план дальнейших действий.

Партия "Ауыл" организовала в алматинском метро фотовыставку "Продукты не растут на полках". В мероприятии приняли участие кандидаты в депутаты мажилиса Айбын Тореханов, Жандос Турсынгалиев, Кантай Алибек, Алмас Мухаметов, Ильяс Досхожаев, Анна Данченко и Каракат Абден.

Кандидаты разъяснили горожанам основные направления предвыборной программы партии, рассказали о подходах партии к стабилизации цен на продукты питания. Проведена также агитационная работа среди молодёжи.

Партийцы заявили, что в мажилисе сделают все возможное, чтобы вытеснить с продовольственного рынка лишних посредников и максимально приблизить фермеров к крупным торговым центрам.

Предвыборные обещания партии AMANAT обсудили на женском форуме в Астане, собравшем более 800 участниц со всей страны. Это известные политические и общественные деятели, представительницы сфер предпринимательства, образования, многодетные матери.

На мероприятии обсуждали роль женщин в современном обществе, а также инициативы партии AMANAT, направленные на обеспечение их самореализации и участия в политической жизни страны.

Руководитель республиканского предвыборного штаба партии Ерлан Кошанов подчеркнул, что необходимо расширять участие женщин в госуправлении и общественной жизни.

Кошанов поддержал предложение участниц форума создать женское крыло партии и поручил включить в руководящий состав Центрального аппарата должность, которую смогут занимать только женщины. Он отметил, что по итогам региональных женских форумов поступило множество предложений. Все они вошли в предвыборную программу "Вместе с народом!"

В целом, партия намерена формировать культуру, где заработные платы и должности будут распределяться исходя из навыков, а не принадлежности к полу. Будет выступать за ужесточение наказания за семейно-бытовое насилие и усилит поддержку многодетных матерей и воспитывающих детей с особыми потребностями.

Члены республиканского штаба партии "Ак жол" во главе с Азатом Перуашевым, Казыбеком Иса и кандидатами в мажилис и местный маслихат провели встречи с трудовыми коллективами в Алматы.

На мероприятии с работниками АО "Евразиан Фудс" лидер партии озвучил приоритетные направления политической программы и ответил на вопросы собравшихся. Отдельно остановился на предложениях по либерализации экономики.

Также агитгруппа партии встретилась с коллективом Алматинского электро-механический завода. На ней Перуашев говорил о том, как важно развивать отечественное производство, и ответил на острые вопросы работников о жилье, земле, обеспечению предприятия материалами, борьбе с коррупцией.

Ряд сотрудников завода заявили о вступлении в демпартию, первому из них по имени Марат Азат Перуашев снял с себя и прикрепил на грудь партийный значок.

Более 700 кандидатов от демпартии "Ак жол" продолжают встречи с избирателями в разных регионах страны.