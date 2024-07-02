Круглосуточный колл-центр для пассажиров создали в Авиационной администрации Казахстана
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Круглосуточный колл-центр по вопросам изменения статуса рейсов создали на базе АО "Авиационная администрация Казахстана", передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с изменением расписания определённых рейсов со 2 по 4 июля по причине высокой загруженности воздушного пространства в аэропорту Астаны отечественным авиакомпаниям и аэропортам даны рекомендации по качественному обслуживанию пассажиров и своевременному предоставлению информации в случае задержки или отмены рейса. Кроме того, в целях оказания помощи пассажирам на базе АО "Авиационная администрация Казахстана" со 2 по 4 июля будет функционировать колл-центр на круглосуточной основе", - сообщили в Комитете гражданской авиации Министерства транспорта РК.
Для получения информации по статусу рейса пассажирам рекомендуют обращаться по телефонам:
- Air Astana: + 7727244 44 77, +7 7172 58 44 77, +7 702 702 44 77;
- FlyArystan: +7 727 331 1010 (WhatsApp +7 702 702 0227);
- SCAT: +7 7252 99 88 80;
- Qazaq Air: + 7 727 356 14 14;
- АО "Авиационная администрация Казахстана" +7 7172 798213.
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