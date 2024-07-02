Круглосуточный колл-центр для пассажиров создали в Авиационной администрации Казахстана

Круглосуточный колл-центр по вопросам изменения статуса рейсов создали на базе АО "Авиационная администрация Казахстана", передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с изменением расписания определённых рейсов со 2 по 4 июля по причине высокой загруженности воздушного пространства в аэропорту Астаны отечественным авиакомпаниям и аэропортам даны рекомендации по качественному обслуживанию пассажиров и своевременному предоставлению информации в случае задержки или отмены рейса. Кроме того, в целях оказания помощи пассажирам на базе АО "Авиационная администрация Казахстана" со 2 по 4 июля будет функционировать колл-центр на круглосуточной основе", - сообщили в Комитете гражданской авиации Министерства транспорта РК.