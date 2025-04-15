В национальном парке "Бурабай" стартовало масштабное благоустройство, передаёт BaigeNews.kz.

"На озере Щучье и в курортной зоне посёлка Бурабай будет установлено 35 "умных" камер, а также модернизированы уже действующие средства видеонаблюдения. Новая система позволит круглосуточно отслеживать безопасность туристов и случаи нарушений природоохранного законодательства", – сообщает пресс-служба ГНПП "Бурабай".

Кроме того, будут организованы четыре автомобильные парковки общей вместимостью 55 машин.

Планируется построить новые обзорные точки в следующих популярных туристических локациях: гора Болектау, Иманаевский ручей, мыс Горелый и Долина любви, на скалах Аютас, Туфелька, Максимка и на перешейке между озёрами Бурабай и Большое Чебачье. Благоустройство, помимо удобных лестниц, будет включать в себя террасы для отдыха, фотозоны с малыми архитектурными формами. Также появится верёвочный парк. Каждая смотровая площадка будет иметь индивидуальный дизайн.

"Хочу подчеркнуть, что благоустройство призвано решить не только вопросы комфорта туристов. Исследования, которые по нашему запросу в 2024 году начали проводить учёные, говорят о том, что из-за превышения норм рекреационной нагрузки почвенный покров в популярных туристических маршрутах не успевает восстанавливаться естественным путём. В некоторых локациях рекреационные нормы превышены до 9 раз, из-за чего появились признаки деградации почв. Деревянные лестницы на металлическом каркасе не только облегчат подъём посетителям, но и минимизируют вытаптывание почв. Фотозоны на смотровых площадках добавят отдыхающим колорита и развлечений. Надеемся, что благоустройство частично снимет и больной для нас вопрос появления новых надписей и граффити на скалах", – отметил директор ГНПП Сергей Быков.

Администрация нацпарка просит гостей и жителей региона отнестись с пониманием к временным неудобствам, связанным со строительными работами.

Сообщалось, что разрабатывается мобильное приложение "Burabay Travel", которое объединит информацию о достопримечательностях, маршрутах, местах отдыха и развлечений, возможности бронирования различных услуг; удобные платежные решения. Более 130 объектов туристического бизнеса уже разместили свои предложения на платформе.