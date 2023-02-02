Круглосуточное дежурство организовали на паводкоопасных участках дорог в Казахстане

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Круглосуточное дежурство и патрулирование организовали на паводкоопасных участках дорог республиканского значения в Казахстане. Об этом сообщили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

"Комплекс мер направлен на обеспечение бесперебойного и безопасного движения по дорогам республиканского значения, а также сохранности расположенных на них искусственных сооружений. Разработаны и доведены до подрядных организаций и дорожных служб планы по проведению противопаводковых мероприятий с учетом местных гидрометеорологических условий. На основании многолетних наблюдений в каждом регионе страны определены участки республиканских автодорог, которые могут быть подвержены воздействию паводка", - сообщили в нацкомпании.

Специальные профилактические мероприятия включают:

очистку от снега подмостовых зон и отверстий водопропускных труб;

ежедневный осмотр паводкоопасных участков и искусственных дорожных сооружений;

заготовку инертных материалов и другие виды работ.

Более 350 паводкоопасных участков дорог находятся на тщательном контроле.

К данному часу все трассы республиканского значения открыты, переливов и подтопленных участков нет.