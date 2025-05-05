В Астане произошёл тревожный инцидент — девочка получила тяжёлые травмы, упав с высоты в заброшенном недостроенном здании по адресу ул. Жумабаева, 22, рядом с парком Жерұйық. Информация об этом появилась в социальных сетях от имени отца пострадавшей, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно сообщению, ребёнок провалился с высоты до подвала, получив множественные переломы, разрыв селезёнки, ушибы печени и внутренние кровоизлияния. Сейчас девочка находится в реанимации. Автор публикации просит родителей предостеречь своих детей от посещения подобных объектов, а власти — оградить и охранять здание, доступ в которое ранее был свободным через пролом в заборе парка.

"Я не снимаю с себя ответственности, что не провёл беседу, что нельзя по заброшкам ходить, но мы все были детьми… Прошу вас очень сильно оградить это здание, выставить охрану", — говорится в обращении отца.

На публикацию отреагировали в акимате города:

"На сегодняшний день на участке выставлена охрана и ведутся работы по приведению в порядок ограждения по периметру", — сообщили в ответ на обращение.

Редакция также обратилась за официальным комментарием в управление здравоохранения столицы, чтобы уточнить текущее состояние ребёнка.

Там сообщили, что подросток получил закрытую черепно-мозговую травму. В динамике состояние улучшается. Переведен в профильное отделение. На данный момент лежит в МГДБ2.

Ранее двухлетний ребёнок упал с высоты пятого этажа в Караганде.