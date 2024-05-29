Кровля многоквартирного дома обрушилась в Атбасаре

Обвал кровли жилого дома произошел в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.

Кровля находилась в ветхом состоянии, дом 1951 года постройки.

"В одном из подъездов восьмиквартирного жилого дома г.Атбасар произошел обвал кровли на площади 18 кв. м. Спасателями проведено обследован", - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет.