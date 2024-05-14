Кровля дома упала на автомобиль в Жанаозене

В Жанаозене кровля упала с крыши дома на припаркованный автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Кровлю снесло с крыши дома №22 в 5-м микрорайоне Жанаозена во время непогоды. Пострадавших нет.

"Обломки кровли жители дома убрали до приезда спасателей. Водитель автомобиля сказал, что не имеет претензий. Спасатели провели опрос среди горожан. Установлено, что никто не пострадал. Также проведён осмотр крыши", – сообщил старший дознаватель отдела по чрезвычайным ситуациям города Жасулан Конашов.