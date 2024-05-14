Кровля дома упала на автомобиль в Жанаозене
Сегодня, 02:35
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 02:35Сегодня, 02:35
124Фото: скриншот видео
В Жанаозене кровля упала с крыши дома на припаркованный автомобиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.
Кровлю снесло с крыши дома №22 в 5-м микрорайоне Жанаозена во время непогоды. Пострадавших нет.
"Обломки кровли жители дома убрали до приезда спасателей. Водитель автомобиля сказал, что не имеет претензий. Спасатели провели опрос среди горожан. Установлено, что никто не пострадал. Также проведён осмотр крыши", – сообщил старший дознаватель отдела по чрезвычайным ситуациям города Жасулан Конашов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Я видела в его глазах страх: адвокат Уразбахова о реакции Бишимбаева на приговор
- Разгромом и потасовкой обернулся хоккейный матч Казахстан — Словакия
- Путин решил сменить министра обороны
- "Мы приговором довольны" - адвокат Игорь Вранчев
- Я буду инициировать петицию – Айтбек Амангельды возьмётся за проверку доходов семьи Бишимбаевых