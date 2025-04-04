  • 5 Апреля, 01:23
  • BAIGENEWS

Кровли ЦОНа и многоэтажек снёс ветер в Карагандинской области

Здание ЦОНа, которое лишилось кровли, расположено в сельской местности.

Вчера, 23:25
АВТОР
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ДЧС Карагандинской области Вчера, 23:25
Вчера, 23:25
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Фото: ДЧС Карагандинской области

В Карагандинской области из-за сильного ветра сорваны кровли на шести объектах. Жертв и пострадавших нет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.
 
В городе Абай сорвало кровлю пятиэтажного жилого дома на площади 70 квадратных метров. 

В Караганде в 21-м микрорайоне сорвало кровлю пятиэтажного жилого дома на площади 500 квадратных метров. В результате повреждены две легковые автомашины. Силами ДЧС проводится работа по креплению конструкции профлиста. В 22-м микрорайоне сорвало кровлю с пятиэтажного жилого дома на площади 250 квадратных метров. 

В селе Чкалово Бухар-Жырауского района сорвало кровлю одноэтажного жилого дома на площади 190 квадратных метров. В посёлке Ботакара сорвало кровлю двухэтажного здания, в котором размещался отдел Бухар-Жырауского района областного филиала госкорпорации "Правительство для граждан" на площади 195 квадратных метров. 

В посёлке Габидена Мустафина частично повреждена кровля здания офиса. Правопреемник имущества предупреждён, сорванные фрагменты крыши убраны в безопасное место.

Видео: ДЧС Карагандинской области

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