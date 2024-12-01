Кровавым избиением закончился бой "Казахского терминатора" за титул

Казахстанский боец Муратбек Касымбай по прозвищу "Казахский терминатор" выступил в главном бою турнира по "кулачке" Nomad Fighting 11 в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Касымбай сразился с российским бойцом Исой Исаевым, который ранее был чемпионом лиги Top Dog, а теперь является чемпионом Nomad FC. Этот титульный поединок был рассчитан на пять раундов по две минуты и закончился уверенной победой Исаева единогласным решением судей. Отметим, что в этом бою Касымбай пропустил множество ударов, из-за чего его лицо с первого раунда было залито кровью.

Таким образом, Иса Исаев остался чемпионом лиги Nomad FC в легком весе, а Муратбек Касымбай потерпел поражение. Что касается профессиональной карьеры Касымбая в смешанных единоборствах, то там он имеет рекорд 13-4. Свой последний официальный бой Муратбек провел в июле: он нокаутировал во втором раунде бразильца Диего Брандао.