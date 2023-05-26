Кровавая трагедия: четырёх человек убил сын чиновника в Японии

Фото: Kyodo

Сын местного чиновника был арестован в пятницу в Японии по подозрению в убийстве четырёх человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kyodo.

Подозреваемый 31-летний Масанори Аоки является старшим сыном Масамичи Аоки, спикера городского собрания в Накано в префектуре Нагано.

Как сообщает полиция, Масанори арестовали по подозрению в том, он застрелил двух полицейских, после чего забаррикадировался в доме городского чиновника. Кроме этого, он зарезал двух женщин.

До этого происшествия несколько страж порядка были убиты в результате инцидента в Японии в 1990 году в префектуре Окинава, когда двое полицейских, патрулировавших в условиях войны банд, стали мишенью после того, как их приняли за гангстеров.