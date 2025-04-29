В суде по уголовному делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата выступил сотрудник патрульной роты, непосредственно участвовавший в задержании подозреваемых. Свидетелем стал 32-летний Жанибек Амирахим, служащий в патрульной роте Талгарского управления полиции, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По его словам, в ночь на 4 октября 2023 года в 00:44 он получил указание выехать на улицу Менделеева в Талгаре – там по оперативной информации, происходила драка.

"Мы прибыли на место в течение 7-8 минут. Это все зафиксировано. На дороге стояла машина Ravon, вокруг – группа людей. Я поговорил с ними и узнал, что один из парней получил ножевое ранение, его отец увез в больницу. На земле была кровь", – рассказал Амирахим.

Очевидцы также сообщили ему, что к инциденту могут быть причастны автомобили Golf и черный Mercedes. Полицейский передал информацию дежурному, после чего на место прибыла оперативно-следственная группа. Затем Амирахим отправился на проческу города.

"На улице Рыскулова мы заметили черный Golf. Внутри никого не было. Неподалеку мы увидели парня, задержали его. В ходе допроса он признался, что был участником драки. Это был Дархан Аскентай. У него был синяк на глазе и перегар", – сообщил патрульный.

Главное судебное раследование по делу Шерзата Полата продолжается.

Ранее в суде допросили свидетелей, оплативших за пиво и сигареты в магазине "Камажай".